США виділяють $6 млрд на виробництво нової зброї для України

США оголосили нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів. Про це повідомив глави Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні”, – сказав він.
За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства.
Йдеться про залучення Американських державних коштів для замовлення озброєння Україні на американських заводах за ініціативою USAI.
В замовлення увійдуть:
- боєприпаси для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;
- артилерійські боєприпаси;
- зброя для боротьби з БпЛА;
- ракети класу повітря-земля для винищувачів.