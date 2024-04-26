Політика

США виділяють $6 млрд на виробництво нової зброї для України

26 Квітня 2024 20:07
сша, зброя
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на боєприпасному заводі, штат Пенсильванія / Фото: AP

США оголосили нову довгострокову програму допомоги Україні на суму 6 млрд доларів. Про це повідомив глави Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі “Рамштайн”.

“Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні”, – сказав він.

За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства.

Йдеться про залучення Американських державних коштів для замовлення озброєння Україні на американських заводах за ініціативою USAI. 

В замовлення увійдуть: 

  • боєприпаси для систем Patriot, HIMARS, NASAMS;
  • артилерійські боєприпаси;
  • зброя для боротьби з БпЛА;
  • ракети класу повітря-земля для винищувачів.

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