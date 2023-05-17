США вдасться уникнути дефолту, заявив Байден

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що США не загрожує дефолт.

“Я впевнений, що у нас буде угода щодо бюджету, і Америка не оголосить дефолт”, – наводить Associated Press його слова з виступу з Білого дому.

Байден додав, що він і Конгрес США досягнуть компромісу, тому що “іншої альтернативи немає”.

Заяви Байдена пролунали перед його поїздкою до Японії на саміт G7. Раніше Білий дім підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що президент скасував візити до Папуа-Нової Гвінеї та Австралії, що планувалися після саміту, у зв’язку з необхідністю присутності у Вашингтоні для вирішення проблем, пов’язаних зі стелею держборгу.

Напередодні відбулася зустріч Байдена з демократами – лідером більшості Сенату Чаком Шумером, лідером меншості Палати представників Хакімом Джефрісом, та республіканцями – лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та спікером Палати представників Кевіном Маккарті. Темою переговорів був держборг США. Потім, після переговорів із конгресменами, Байден заявив, що оптимістично оцінює перспективи ухвалення угоди про підвищення стелі держборгу.

Маккарті також висловив думку, що США вдасться уникнути дефолту за боргом.

“Проблема у тому, що терміни вирішення проблеми дуже малі”, – додав він.

Наразі ліміт держборгу США становить $31,4 трлн, переговори про його підвищення тривають уже кілька місяців. Республіканці наполягають, що збільшення стелі держвитрат може відбутися лише за умови значного скорочення видатків. Наприклад, вони пропонували скоротити податкові відрахування за придбання електромобілів та встановлення сонячних панелей, а також зменшити держвитрати на погашення кредитів на освіту. Білий дім відкинув такі пропозиції.

Якщо угоди досягти не вдасться, кошти Мінфіну можуть закінчитися вже до 1 червня, зазначала міністр фінансів Джанет Йеллен. За її словами, дефолт США за боргом стане “економічною та фінансовою катастрофою”.