США працюють над визнанням Росії спонсором тероризму

Білий дім спільно з Конгресом США працює над формою законопроекту, який дозволить визнати Росію державою-спонсором тероризму, сказав в інтерв’ю телекомпанії CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ведучий CNN Джейк Таппер запитав Блінкена, чому США досі не оголосили Росію спонсором тероризму, і зазначив, що такий крок може мати наслідки, такі як затримка експорту продовольства.

“Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб за потреби посилити тиск [на Росію]. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу держави-спонсора тероризму, який, як ви сказали, що має деякі непередбачені наслідки”, – заявив Блінкен.

Наприкінці листопада Європарламент ухвалив резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Адміністрація Байдена поки що виступала проти такого кроку і зазначала, що наділення Росії подібним статусом обернеться негативними правовими наслідками для США і мало чим допоможе Україні.