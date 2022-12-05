Політика

США працюють над визнанням Росії спонсором тероризму

5 Грудня 2022 09:50
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санкції

Білий дім спільно з Конгресом США працює над формою законопроекту, який дозволить визнати Росію державою-спонсором тероризму, сказав в інтерв’ю телекомпанії CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ведучий CNN Джейк Таппер запитав Блінкена, чому США досі не оголосили Росію спонсором тероризму, і зазначив, що такий крок може мати наслідки, такі як затримка експорту продовольства.

“Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб за потреби посилити тиск [на Росію]. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу держави-спонсора тероризму, який, як ви сказали, що має деякі непередбачені наслідки”, – заявив Блінкен.

Наприкінці листопада Європарламент ухвалив резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Адміністрація Байдена поки що виступала проти такого кроку і зазначала, що наділення Росії подібним статусом обернеться негативними правовими наслідками для США і мало чим допоможе Україні.


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