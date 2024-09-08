США повідомили союзників про передачу Іраном ракет Росії

Сполучені Штати поінформували своїх союзників про те, що Іран, за оцінками Вашингтона, передав Росії балістичні ракети малої дальності для її подальших бойових дій в Україні.

Про це в неділю пише Associated Press, посилаючись на два знайомих із ситуацією джерела. Співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, не навели жодних подробиць щодо того, скільки зброї було доставлено, або коли могло відбутися її передання. У самому Білому домі відмовилися підтвердити інформацію, але знову висловили стурбованість тим, що Іран посилює підтримку Москви.

Адміністрація США вже кілька місяців попереджає Іран про наслідки передачі балістичних ракет Росії. «Будь-яка така передача буде являти собою драматичну ескалацію в підтримці агресивної війни Росії проти України», – підкреслив представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Про те, що Іран уже відвантажив Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії для застосування їх у війні проти України, раніше повідомили The Wall Street Journal і телеканал CNN, посилаючись на джерела в розвідці. МЗС України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями ЗМІ і заявило, що якщо відомості підтвердяться, вони матимуть «руйнівні наслідки» для українсько-іранських відносин.

Associated Press зазначає, що відомості з’явилися в період, коли російська армія намагається відбити наступ ЗСУ в Курській області, що розпочався 6 серпня, а президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати на тому, щоб союзники дозволили Києву використовувати поставлені йому Заходом ракети для ударів углиб Росії.

Іранська влада, як і у випадку з попередніми висновками американської розвідки, заперечує надання зброї Москві для війни в Україні.