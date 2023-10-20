США повернуть Ізраїлю дві системи ППО Залізний купол — Reuters

Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони Залізний купол, які він раніше придбав у Ізраїлю, назад у цю країну для захисту від ракет, повідомили американський чиновник і представник Конгресу, пише Reuters.

За даними джерел, Міністерство оборони США повідомило членам Конгресу на брифінгу, що планує здати системи Залізний купол назад в оренду Ізраїлю.

За такої фінансової угоди право власності залишається за покупцем.

Передача Ізраїлю може відбутися протягом кількох днів, сказав представник конгресу.

Пентагон розглядав і випробовував ці системи як засіб захисту території Гуама від китайських ракет.

Систему Залізний купол розробила державна компанія Rafael Advanced Defence Systems за підтримки США для протидії ракетним обстрілам із Лівану, що обрушилися на ізраїльські міста під час війни з Хезболлою 2006 року, а також із боку палестинців у секторі Гази, де 2007 року владу захопили бойовики з руху ХАМАС.

У 2011 році її було введено в експлуатацію.