США потроять виробництво 155-мм снарядів

Сполучені Штати втричі збільшать виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм до 100 тисяч ра місяць або 1,2 млн на рік.

Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defense One.

“З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць”, — відзначив він.

За словами Мінгуса, це більш ніж утричі перевищує 30 тисяч снарядів, які американські заводи очікують випустити цього місяця, і це буде шестикратне збільшення виробництва з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Ще минулого року керівник закупівель Армії США Дуг Буш відзначав, що країна розширює виробничі потужності і планує відкривати нові в Арканзасі, Канзасі і Техасі. Артилерійські снаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.