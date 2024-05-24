США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів. Він включатиме артилерійські снаряди, боєприпаси до HIMARS, джавеліни та інше озброєння.

Як зазначили у Пентагоні, цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою.

До нового пакету увійшли: