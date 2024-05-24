США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів. Він включатиме артилерійські снаряди, боєприпаси до HIMARS, джавеліни та інше озброєння.
Як зазначили у Пентагоні, цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою.
До нового пакету увійшли:
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 60-мм мінометні міни;
- протитанкові ракети (TOW) ;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
- Боєприпаси для підриву;
- аротитанкові міни;
- тактичні автомобілі для евакуації техніки;
- каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.