Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

24 Травня 2024 21:38
читать на русском →
зброя, сша
Реактивна артилерійська система HIMARS / Фото: Getty Images

Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги для України на 275 млн доларів. Він включатиме артилерійські снаряди, боєприпаси до HIMARS, джавеліни та інше озброєння.

Як зазначили у Пентагоні, цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою.

До нового пакету увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 60-мм мінометні міни;
  • протитанкові ракети (TOW) ;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
  • Боєприпаси для підриву;
  • аротитанкові міни;
  • тактичні автомобілі для евакуації техніки;
  • каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Травня 2024 21:38

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів
24 Травня 2024 20:40

В Україну прибув новий німецький комплекс Iris-T, – Spiegel
24 Травня 2024 20:33

Окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону, – Генштаб
24 Травня 2024 19:11

Кабмін дозволив використовувати канабісу в наукових та медичних цілях
24 Травня 2024 18:15

Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки