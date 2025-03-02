Політика

США очікують вибачень від Зеленського, підтримка України під питанням – Bloomberg
2 Березня 2025 08:49
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Адміністрація президента США в приватному порядку дала зрозуміти, що очікує публічних вибачень від президента України Володимира Зеленського для відновлення відносин. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейське джерело, знайоме з переговорами британського прем’єра Кіра Стармера і Дональда Трампа.

За даними видання, Лондон уже робив спроби переконати Вашингтон повернутися до перемовин із Києвом, однак отримав відмову.

28 лютого між Зеленським і Трампом, за участю віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса, сталася суперечка, яка призвела до зриву угоди щодо корисних копалин. Саме заради підписання цієї угоди український президент прилітав до Вашингтона. Після інциденту, за даними джерел, Білий дім розглядає можливість повного припинення підтримки України в її протистоянні з Росією.

Напередодні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Британський лідер запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно». Під час зустрічі було підписано угоду про позику на суму понад 2,7 млрд євро.

2 березня Стармер проведе саміт за участю лідерів понад десяти країн – союзників США. За даними Bloomberg, мета зустрічі – «зміцнити обороноздатність України та Європи загалом на випадок, якщо Трамп укладе угоду з Путіним і відмовиться від підтримки Києва».


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США очікують вибачень від Зеленського, підтримка України під питанням – Bloomberg
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