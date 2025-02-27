США іще на рік продовжили дію санкції проти Росії

США продовжили на рік санкції проти Росії, запроваджених за її вторгнення в Україну. Відповідний указ набуде чинності 28 лютого.

Як зазначається в документі Білого дому, який передали до Федерального реєстру, продовжується дія надзвичайного стану, пов’язаного із ситуацією в Україні, який передбачає санкції, введені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й у лютому 2022 року указами попередніх президентів США.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не скасовуватиме санкцій проти Росії щонайменше до досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент припускав можливість перегляду деяких санкцій у рамках переговорного процесу.