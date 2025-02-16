США готують угоду з Лукашенком щодо звільнення політв’язнів, натомість можуть зняти санкції, – NYT

Адміністрація Дональда Трампа планує укласти масштабну угоду з Олександром Лукашенком щодо звільнення білоруських політв’язнів. Як пише The New York Times, про це на закритій зустрічі із західними дипломатами у Вільнюсі розповів заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт.

12 лютого Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну й оголосив про початок переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Слідом за цим до Мінська вперше за п’ять років прибув представник Держдепартаменту США. Крістофер Сміт провів переговори з Олександром Лукашенком і главою КДБ Білорусі, за підсумками яких було звільнено трьох ув’язнених, зокрема громадянина США.

“Обидві ці події стали сигналом про відхід Вашингтона від багаторічних спроб ізоляції лідерів, які не користуються популярністю на Заході через їхню репресивну політику і війну проти України”, – пише NYT.

На зустрічі з дипломатами у Вільнюсі Сміт назвав звільнення трьох ув’язнених “спецоперацією” і “величезною перемогою та відповіддю на політику миру через силу президента Трампа”. Наступним кроком, зазначив він, має стати “велика угода”, в рамках якої Лукашенко звільнить політичних в’язнів. Натомість США мають послабити санкції щодо білоруських банків та експорту калійних добрив, великим виробником яких є Білорусь.

За словами присутніх на зустрічі у Вільнюсі, Сміт отримав запевнення Лукашенка, що той готовий пом’якшити репресії в Білорусі. Американський дипломат назвав головними цілями США в цьому процесі звільнення великої кількості політичних в’язнів, а також намір “дати Лукашенку деякий перепочинок за межами орбіти впливу Росії”.

Офіційно в Держдепартаменті про контакти та угоду з Лукашенком не повідомляли.