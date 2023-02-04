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Спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме негайний вплив на кампанію, – розвідка Британії

4 Лютого 2023 13:45
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росія, розвідка британії

Російські військові формально інтегрували окуповані території України до свого Південного військового округу.

3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька і Луганська народні республіки, Запорізька і Херсонська області переходять під тризіркове командування зі штабом у Ростові-на-Дону, повідомляють у Міноборони Британії.

Це сталося після січневої заяви міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення «самодостатніх угруповань сил» в Україні.

Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: Росія наразі розгортає сили з усіх військових округів Росії, якими керує спеціальний розгорнутий штаб.


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