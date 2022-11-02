Спорт

Юрген Клопп: “Проблема у тому, що нам не вистачає стабільності”

2 Листопада 2022 20:40
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  На правах реклами

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вважає травми причиною невдач на старті сезону.

«Ліверпуль» після 12 турів посідає дев’яте місце в таблиці АПЛ. Наступний матч в рамках цього турніру запланований на 6-е листопада проти «Тоттенхема». Популярна контора Парі Матч пропонує вигідні коефіцієнти на цей матч: перемога підопічних Клоппа йде за 2.33, у той час як на успіх «Тоттенхема» можна поставити за 2.8. 

За словами Клоппа, оскільки у футболістів публічна професія, то і висновки будуть зроблені пізніше чи навіть наприкінці сезону. Як вважає головний тренер «Ліверпуль», наразі не повністю справедливо судити його підопічних, тому що багато гравці недоступні. Також Юрген зазначив, що його команді бракує якості попереду і,що, зазвичай, вони проводять ротацію у такому випадку.

Як вважає тренер, проблема «Ліверпулю» ще й в тому, що футболістам бракує стабільності. У його підопічних бувають злети і, звісно, ​​надто багато падінь, це очевидно для Клоппа.

Зараз всі експерти, тренери та футболісти помічають невдалий період англійського «Ліверпуля». Так, наприклад, колишній нападник «Арсеналу» Пол Мерсон зазначив, що «Ліверпуль» зробив один крок уперед і чотири кроки назад. Адже після неймовірної гри з «Манчестер Сіті», підопічні Клоппа доповнили її поразками від «Ноттінгем Форест» та «Лідса». 

Як вважає Мерсон, у матчах із «Форестом» та «Лідсом» у «Ліверпуля» була можливість злетіти, але зараз команда має серйозні проблеми.

Футболіст вважає, що команди більше не бояться «Ліверпуль». Підопічні Клоппа втрачають свій чинник страху, і цей сезон уже гірший, ніж той, коли вони боронили титул, додав Мерсон.


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