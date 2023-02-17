Євген Марусяк приніс перше в історії Україні “золото”‎ з Континентального кубка зі стрибків із трампліна

Український спортсмен продемонстрував найкращі результати під час обох спроб на етапі. Тепер Марусяк везе додому золоту медаль із німецького міста Клінгенталь, де й проходило змагання.

Як виступив українець

22-річний Євген продемонстрував найкращий результат за всі роки власної кар’єри, а також зміг побити кілька рекордів. Він ще в кінці січня виступив дуже влучно в Австрії, в м. Бад-Міттерндорф, де тривав етап Кубка світу. Тоді Марусяк тричі стрибнув на висоту понад 200 метрів, що є рекордом для українських спортсменів. До того ж його офіційно включили до списку 30 найкращих стрибунів. Це те ж свого роду рекорд, що став можливим завдяки найліпшому результату за останні 13 років.

На цьому Марусяк не спинився. Український спортсмен поїхав до Німеччини, де в м. Віллінген відбувався наступний етап Кубка світу. На цьому змаганні Євген продемонстрував другий для своєї кар’єри результат, посівши 46 місце. А потім вже був виступ в Клінгенталі. Саме там, на Континентальному кубку, спортсмен став переможцем.

Подробиці про Континентальний кубок

Турнір відбувався протягом двох днів — 11 і 12 лютого. І на першому, і на другому етапі Євген виступив із дуже хорошими результатами. Він пройшов до фіналу, ще й потрапивши до сімки найкращих.

11 лютого Марусяк мав дві спроби стрибнути, і обидві виявилися досить вдалими. Під час першого стрибка результат став дев’ятим, але другий дозволив посісти вже сьоме місце. Всього на першому етапі Кубка Євген заробив 267,1 бала.

12 лютого українець виступав ще яскравіше. Перший стрибок приніс йому 135,6 бала, коли він після стрибка на трампліні перетнув відмітку в 138 метрів. Далі спортсмен очікував, поки тривають виступи колег. Адже під час фіналу Євген мав стрибати останнім.

Тож Марусяк фінішував вже знаючи, з якими результатами виступили інші стрибуни. Фактично перемога була в українця в кишені: жоден із суперників не зміг перетнути позначку в 125 балів.

Але це не позначилося на виступі Євгена! Він зібрався з силами, щоб показати ще кращий результат. В останній спробі українець стрибнув на 135,5 м. Відповідно, йому присудили ще 130,8 бала.

Коли було підбито підсумки, з’ясувалося, що спортсмен з України чесно здобув «золото» — з розгромною перемогою. Його найближчий суперник (Ремо Імхов зі Швейцарії) не добрав 17,2 бала. Третє місце посів спортсмен з Норвегії Бенджамін Ествольд. Якщо вболівати недостатньо, хочеться випробувати удачу та заробити гроші, на сайті GGBET можна зробити ставки на всі популярні дисципліни.

Успіхи українських стрибунів

Довгі роки Україна не могла вразити публіку виступами на трампліні. Востаннє яскраво виступав на Континентальному кубку Володимир Гливко ще в 1996 році. Але тоді українцеві вдалося посісти лише шосте місце, і такий результат 26 років вважався для нашої країни найкращим.

Тепер же Марусяк записав на віки власне ім’я в історію українського спорту. Оскільки 2 з 3 найкращих результатів належать саме йому: перше й сьоме місця на Континентальному кубку, які він посів у 2023 році.

Знайомство з Євгеном Марусяком

22-річний спортсмен родом з Івано-Франківщини вперше виступив у 2022 р. на Олімпійських іграх на змаганнях на нормальному трампліні, посівши 47 місце. Але двома роками раніше, в жовтні 2020-го, він продемонстрував чудові результати на турнірі FIS Cup, що відбувся в Румунії, в місті Ришнов. Звідти українець привіз додому «золото»‎ та «‎срібло»‎.

2023 рік став найважливішим за всю кар’єру спортсмена. Він тепер є справжньою зіркою змагань, втім, визнаючи, що отримані результати шокували його самого.