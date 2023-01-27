Спорт

Українка Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті

27 Січня 2023 14:00
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У п’ятницю, 27 січня, у швейцарському Ленцергайде пройшла жіноча спринтерська гонка на 7,5 км чемпіонату Європи з біатлону.

«Золото» для України здобула на дистанції Анастасія Меркушина, передає Укрінформ.

Анастасія показала час 23 хвилини 14,5 секунди і не припустилася жодного промаху на вогневих рубежах.

Другою була шведка Тільда Йоганссон 0,5 секунди відставання; 1 промах; третьою – Ванеса Гінц з Німеччини  (+1,8; 0).

Результати інших українок:  Анна Кривонос – 22-е місце, Юлія Джима – 39-те, Любов Кип’яченкова – 52-е, Олена Білосюк – 55-те.

Загалом стартували 107 біатлоністок.

Сьогодні на чемпіонаті Європи також пройде чоловічий спринт на 10 км. Нашу команду представлятимуть:  Антон Дудченко (5-й стратовий номер), Артем Прима (30), Денис Насико (41), Богдан Цимбал (48), Артем Тищенко (80) і  Тарас Лесюк (122).

У медальному заліку европейської першості збірна України вийшла на перше місце, маючи 1 «золото» та 2 «срібла».

У суботу, 28 січня, на Євро відбудуться гонки переслідування.


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