росію та білорусь можуть допустити до Олімпійських Ігор, – Беленюк

Заява президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха щодо можливості допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських Ігор свідчить про те, що ймовірніше за все, представники держави-агресора та її дружньої країни братимуть участь в Олімпіаді. Таку думку у коментарі УНН висловив Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

Напередодні стало відомо, що виконавча рада МОК 28 березня проведе засідання, на якому буде обговорена участь спортсменів росії та білорусі в Олімпіаді.

В останній своїй промові Томас Бах заявив, що “олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики та не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках”

До цього Президент комітету закликав уряди не втручатися у рішення МОК.

Як зазначив Беленюк, така позиція керівництва МОК свідчить про те, що ймовірніше за все, білоруські та російські спортсмени все ж таки будуть допущені до Олімпіади, навіть попри заклики бойкотування через російську неспровоковану агресію.

Водночас він додав, що робити остаточні висновки варто після того, як МОК, за результатами дискусії наступного вівторка, надасть свою позицію.

“Позиція МОК буде висвітлена в середині наступного тижня, тому що у наступний вівторок вони будуть це обговорювати. Тенденція йде до того, що вони розглядають допуск росії та білорусі до міжнародних змагань. Судячи з риторики Томаса Баха, вони там будуть ще дискутувати, але головна лінія полягає у тому, що вони все ж таки намагатимуться дати їм шанс долучитися до міжнародного спортивного руху”, – зазначає нардеп.

Коментуючи питання бойкотування Україною Олімпіади на випадок такого сценарію, Беленюк наголосив, що позиція Національного олімпійського комітету буде вже як реакція на те, що проголосують на рівні МОК.

“Зараз ми маємо не дуже добрий прецедент з міжнародною федерацією фехтування, яка 2 тижні тому допустила представників росії та білорусі до міжнародних змагань. І як реакція зі сторони України – національна федерація з фехтування заявила про те, що вони будуть бойкотувати змагання, де будуть присутні представники рф та білорусі. Тобто, ми маємо ось таку реакцію. Якою має бути реакція, якщо будуть допущені всі федерації – наразі мені складно якимось чином коментувати”, – додав він.