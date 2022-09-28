Коли є моменти, треба забивати, – Петраков про гру Україна-Шотландія

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков назвав низьку реалізацію гольових моментів основною причиною невдачі команди у вирішальному матчі Ліги націй із командою Шотландії. Нашій команді потрібна була лише перемога, проте зустріч у Кракові завершилася внічию 0:0, – пише OBOZREVATEL.

“Як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань. Сьогодні були дуже важкі погодні умови. Ніхто не випадав, а увійти в таку гру непросто. Не вистачило того ж, чого і у Вельсі, – реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив віч-на-віч із воротарем, Ярмоленко промахнувся, у Степаненка був момент після кутового…” – сказав Петраков.

Нагадаємо, українці посіли друге місце у групі 1 дивізіону А Ліги націй та не змогли вийти до еліти на майбутній розіграш турніру.