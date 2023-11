Сполучені Штати призначили радника з питань інфраструктури в Україні

Міністр транспорту Сполучених Штатів Пітер Буттіджедж 8 листопада оголосив про призначення нового радника з питань інфраструктури в Україні.

Про це американський посадовець повідомив у соцмережі X.

“Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури”, — зазначив Буттіджедж.

Міністр вказав, що радник перебуватиме в Києві для надання технічної допомоги в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення країни.

“Це один із багатьох способів, якими США продовжують підтримувати народ України в довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв’язок зі світом”, — додав посадовець.

