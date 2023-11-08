Політика

Сполучені Штати призначили радника з питань інфраструктури в Україні

8 Листопада 2023 20:21
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Міністр транспорту Сполучених Штатів Пітер Буттіджедж 8 листопада оголосив про призначення нового радника з питань інфраструктури в Україні.

Про це американський посадовець повідомив у соцмережі X.

“Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури”, — зазначив Буттіджедж.

Міністр вказав, що радник перебуватиме в Києві для надання технічної допомоги в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення країни.

“Це один із багатьох способів, якими США продовжують підтримувати народ України в довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв’язок зі світом”, — додав посадовець.

У міністерстві транспорту США поінформували, що радником з питань інфраструктури в Україні буде Роберт Марінер, який виконував інженерні роботи для американських ВПС і ВМС та має багаторічний досвід роботи в транспортних проєктах.

Марінер також раніше працював радником консультанта з транспорту посольства Сполучених Штатів у столиці Афганістану Кабулі.


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