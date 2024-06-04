Суспільство

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 5 червня

4 Червня 2024 21:50
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Ілюстративне фото / Getty Images

У середу, 5 червня, по всій території України пануватиме спека, однак у низці регіонів можливі дощі з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

В Україні очікується +25+29 градусів. На сході та півдні країни буде до +30+33 градусів, на заході – +22+25 градусів. Очікуються короткочасні дощі з грозами на заході, півночі та північному сході, також очікуються шквали вітру та град.

На решті території України істотних опадів не буде. У Києві короткочасні дощі, ймовірно, буде сильний вітер і град. На півдні та сході очікується суха, пожежонебезпечна погода.


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