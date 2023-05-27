Суспільство

Спецслужби Росії розпочали провокацію із хімічною зброєю

27 Травня 2023 17:05
0
читать на русском →
росія, гур

З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.  

Про це повідомляє ГУР.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати  як фейковий доказ для звинувачення України.  

Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Травня 2023 09:00
167

Вночі ворог вдарив по Харківщині з ЗРК С-300
27 Травня 2023 15:49
67

Занадто пізно: Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
27 Травня 2023 15:11
28

Росіяни сповільнилися, ЗСУ просуваються, активних боїв немає: ситуація на Бахмутському напрямку
27 Травня 2023 13:24
519

На Харківщині знайшли зниклу 2-річну Віолетту Мужичук
27 Травня 2023 10:48
43

ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 10 крилатих ракет, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки