Спецпризначенці ГУР провели успішний рейд на Тендрівську косу

Росіяни скинули три авіабомби на Пологівський район Запоріжжя: є поранені

Росія збудувала новий майданчик для запуску дронів лише за 35 кілометрів від кордону з Україною

У відомстві підкреслили, що боротьба з логістикою російських військ триває.

“У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 “вітязь”, який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, ― гусеничного русского “вітязя” знищено”, – йдеться у повідомленні.

Бійці центру морських операцій “Viking” ГУР вночі провели рейд на Тендрівській косі. Розвідники встановили мінні загородження та також знищили російський багатоцільовий тягач ДТ-10 “Вітязь”.