        Спецпризначенці ГУР провели успішний рейд на Тендрівську косу

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 09:52
        Бійці центру морських операцій “Viking” ГУР вночі провели рейд на Тендрівській косі. Розвідники встановили мінні загородження та також знищили російський багатоцільовий тягач ДТ-10 “Вітязь”.

        Про це повідомляє ГУР МО.

        “У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 “вітязь”, який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, ― гусеничного русского “вітязя” знищено”, – йдеться у повідомленні.

        У відомстві підкреслили, що боротьба з логістикою російських військ триває.


