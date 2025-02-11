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SpaceX провела випробування двигунів нового Starship (фото)
11 Лютого 2025 14:48
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SpaceX виконала повноцінне вогневе випробування основного прискорювача Super Heavy, імовірно призначеного для восьмого запуску Starship.

Після вибуху верхнього ступеня під час сьомого тестового польоту компанія сповільнила підготовку до наступного запуску. Однак успішне вогневе випробування прискорювача може вказувати на те, що SpaceX вже знає приблизні терміни завершення перевірки.

Вогневі випробування зазвичай проводяться на фінальних етапах підготовки до запуску, пише Wccftech.

Виконання такого тесту в першій половині лютого може означати, що восьмий політ Starship відбудеться раніше очікуваного. За заявкою SpaceX до Федеральної комісії зі зв’язку (FCC), стартове вікно відкривається 24 лютого, хоча остаточна дата залежатиме від результатів розслідування аварії.

Випробування двигунів нового Starship / Фото: SpaceX

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