“Союз православних журналістів” підозрюють у роботі на ФСБ

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла при УПЦ МП. Її членів підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виготовленні матеріалів, що виправдовували російську агресію.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, один із підозрюваних створив злочинну організацію, яка діяла під прикриттям офіційно зареєстрованого “Союз православних журналістів”. Члени організації проводили інформаційні диверсії на замовлення російської ФСБ, щоб дестабілізувати суспільно-політичну та релігійну ситуацію в Україні.

Серед зловмисників були керівники громадських організацій та працівники медійного блоку УПЦ МП, які виготовляли та поширювали антиукраїнські матеріали. Зокрема, кажуть у СБУ, учасники організації висвітлювали в медіа західних країн викривлену інформацію про перехід релігійних громад УПЦ до ПЦУ.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

Загалом СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримали. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Правоохоронці зазначають, що викрити вдалось одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.