Кримінал

“Союз православних журналістів” підозрюють у роботі на ФСБ

12 Березня 2024 15:44
читать на русском →
сбу, церква
Затримання правоохоронцями підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі / Фото: Прокуратура

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла при УПЦ МП. Її членів підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виготовленні матеріалів, що виправдовували російську агресію.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, один із підозрюваних створив злочинну організацію, яка діяла під прикриттям офіційно зареєстрованого “Союз православних журналістів”. Члени організації проводили інформаційні диверсії на замовлення російської ФСБ, щоб дестабілізувати суспільно-політичну та релігійну ситуацію в Україні.

Серед зловмисників були керівники громадських організацій та працівники медійного блоку УПЦ МП, які виготовляли та поширювали антиукраїнські матеріали. Зокрема, кажуть у СБУ, учасники організації висвітлювали в медіа західних країн викривлену інформацію про перехід релігійних громад УПЦ до ПЦУ.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

Загалом СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримали. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

Правоохоронці зазначають, що викрити вдалось одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Березня 2024 18:43

Єврокомісія запропонувала проєкт переговорної рамки для України
12 Березня 2024 17:49

Данія повідомила про новий пакет військової допомоги Україні
12 Березня 2024 17:05

США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, – Reuters
12 Березня 2024 16:30

Прем’єр Чехії заявив про можливість закупівлі ще 200 тисяч снарядів для ЗСУ
12 Березня 2024 15:44

“Союз православних журналістів” підозрюють у роботі на ФСБ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки