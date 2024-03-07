Суспільство

Сьогодні роковини загибелі Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла

7 Березня 2024 12:42
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Могила Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла / Фото: АрміяInform

Зранку 7 березня на Аскольдовій могилі в Києві провели панахиду до роковин загибелі Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла.

Родина і побратими вшанували пам’ять воїна біля його могили, повідомляє АрміяInform.

Український доброволець, засновник і перший командир батальйону “Вовки Да Вінчі” ЗСУ, Дмитро Коцюбайло загинув рік тому в бою під Бахмутом.

Дмитро — учасник Революції Гідності, з 2014 року став на захист незалежності України, брав участь у боях в найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині. Він — перший в історії України доброволець, якому було присвоєно звання Героя України прижиттєво.

З початком широкомасштабного вторгнення рф бойова група “Вовки Да Вінчі” стала батальйоном, що увійшов як підрозділ до ЗСУ. “Вовки Да Вінчі” брали участь у боях на Донеччині: у Соледарі, Берестовому, Серебрянці, Володимирівці та Бахмуті; на Луганщині — у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці й Кремінній, а також у звільненні Харківщини: Балаклії, Ізюма та Куп’янська.


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