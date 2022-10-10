Сьогодні по Україні було випущено 83 ракети

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку агресором було випущено 75 ракет, – 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Пізніше Ганна Маляр оприлюднила оновлену інформацію – кількість випущених ракет, станом на 11:34, становить 83. При цьому, 43 з них вдалось збити, проте дані ще уточнюються.

Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російсьеою Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим. Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

Від самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка тривала до полудня. Загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Івано-Франківській;

Київській області та Києві.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в Одеській області сили ППО збили 3 ракети та 5 дронів-камікадзе. Також очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що є збиті ракети.

Повідомлялося, що під час повітряної тривоги спрацювала ППО у Львові, Хмельницькому й Тернополі. Водночас у Львові окупанти все ж поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.