Суспільство

Сьогодні по Україні було випущено 83 ракети

10 Жовтня 2022 14:27
77
ракетний удар

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку агресором було випущено 75 ракет, – 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Пізніше Ганна Маляр оприлюднила оновлену інформацію – кількість випущених ракет, станом на 11:34, становить 83. При цьому, 43 з них вдалось збити, проте дані ще уточнюються.

Сьогодні в період з 06.20 до 11.15 Російсьеою Федерацією було нанесено ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді по містам Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків. Крім того, противником було нанесено авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахід» з території Білорусі та АР Крим. Підрозділами ЗРВ, ППО СВ та авіацією Повітряних сил ЗСУ було знищено за попередніми даними 42 ракети (дані уточнюються).

Від самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка тривала до полудня. Загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:

  • Рівненській;
  • Львівській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Івано-Франківській;
  • Київській області та Києві.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в Одеській області сили ППО збили 3 ракети та 5 дронів-камікадзе. Також очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що є збиті ракети.

Повідомлялося, що під час повітряної тривоги спрацювала ППО у Львові, Хмельницькому й Тернополі. Водночас у Львові окупанти все ж поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
усі думки
ТОП-новини
10 Жовтня 2022 14:27
77

Сьогодні по Україні було випущено 83 ракети
10 Жовтня 2022 13:49
97

Зеленський просить скликати термінове засідання G7
10 Жовтня 2022 12:52
122

Пошкоджено 11 критичних об’єктів інфраструктури, є знеструмлення – Шмигаль
10 Жовтня 2022 12:21
489

Відповідь ЗСУ: на росії знищено центр керування, С-300, полігон з мобілізованими
10 Жовтня 2022 11:05
106

Залужний: По території України випущено вже 75 ракет
Останні новини
усі новини