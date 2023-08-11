Суспільство

ЗСУ змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, це є дивом — Пентагон

11 Серпня 2023 12:31
читать на русском →
війна

ЗСУ змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, це само собою є дивом, враховуючи стан українських збройних сил на момент вторгнення Росії.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи справді було реалістично очікувати, що ЗСУ зможуть оволодіти стилем маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, Райдер сказав, що не буде «стояти на трибуні та вгадувати командира української армії лінії фронту».

«Коли йдеться про навчання і ті види підготовки, які ми проводимо, перш за все, давайте зробимо крок назад і визнаємо, що ситуація не найідеальніша. Ніхто при здоровому глузді не хотів би, щоб Росія вторглася в Україну, але вона вторглася», — сказав він.

За словами Райдера, українці, всупереч усьому, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що само собою є дивом, враховуючи стан українських збройних сил на момент вторгнення Росії.

«І ось ви бачите, як з усього світу до них стікається потік допомоги, щоб надати їм неймовірні та значні бойові можливості та підготовку», — додав він.

Рейдер заявив, що українці «ведуть важку боротьбу».

«Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли почнеться контрнаступ, це буде важкий бій», — сказав він.

За його словами, США продовжуватимуть працювати з Україною, щоб надати їй необхідні можливості, включно з навчанням.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Серпня 2023 14:34

В Україні буде звільнено всіх обласних военкомів
11 Серпня 2023 14:30

В українському небі вранці збили один “Кинджал” – Повітряні сили
11 Серпня 2023 13:28

Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, загинула дитина
11 Серпня 2023 11:58

Німеччина може надати Україні ракети Taurus, але є нюанс – ЗМІ
11 Серпня 2023 11:31

Росіяни атакували столицю “Кинжалами”, всі ракети збили, – КМВА
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки