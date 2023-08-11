ЗСУ змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, це є дивом — Пентагон

ЗСУ змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, це само собою є дивом, враховуючи стан українських збройних сил на момент вторгнення Росії.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи справді було реалістично очікувати, що ЗСУ зможуть оволодіти стилем маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, Райдер сказав, що не буде «стояти на трибуні та вгадувати командира української армії лінії фронту».

«Коли йдеться про навчання і ті види підготовки, які ми проводимо, перш за все, давайте зробимо крок назад і визнаємо, що ситуація не найідеальніша. Ніхто при здоровому глузді не хотів би, щоб Росія вторглася в Україну, але вона вторглася», — сказав він.

За словами Райдера, українці, всупереч усьому, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що само собою є дивом, враховуючи стан українських збройних сил на момент вторгнення Росії.

«І ось ви бачите, як з усього світу до них стікається потік допомоги, щоб надати їм неймовірні та значні бойові можливості та підготовку», — додав він.

Рейдер заявив, що українці «ведуть важку боротьбу».

«Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли почнеться контрнаступ, це буде важкий бій», — сказав він.

За його словами, США продовжуватимуть працювати з Україною, щоб надати їй необхідні можливості, включно з навчанням.