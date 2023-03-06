ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, спалили дев’ять танків та 21 одиницю техніки

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3423 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 6703 (+11) од,
- артилерійських систем – 2433 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО – 250 (+2) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15),
- крилаті ракети – 873 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од,
- спеціальна техніка – 234 (+2)
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