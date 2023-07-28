Суспільство

ЗСУ “виносять” ворожу артилерію

28 Липня 2023 08:27
читать на русском →
війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів та 30 артсистем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4190 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 8161 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4775 (+30) од,
  • РСЗВ – 698 од,
  • засоби ППО – 458 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
  • крилаті ракети – 1347 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
  • спеціальна техніка – 709 (+1).

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
28 Липня 2023 07:04

Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні, – Politico

28 Липня 2023 08:27

ЗСУ “виносять” ворожу артилерію
28 Липня 2023 07:16

“Мінус нардеп, справедливо”, – Зеленський про Арістова
28 Липня 2023 07:05

На Лиманському напрямку противних вів безуспішні наступальні дії, – Генштаб
28 Липня 2023 06:19

Країна, яка тероризує нашу державу, також тероризує і спорт, – Харлан

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

усі думки