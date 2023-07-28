ЗСУ “виносять” ворожу артилерію

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів та 30 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4190 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8161 (+14) од,
- артилерійських систем – 4775 (+30) од,
- РСЗВ – 698 од,
- засоби ППО – 458 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 311 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
- крилаті ракети – 1347 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
- спеціальна техніка – 709 (+1).