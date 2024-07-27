Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Олімпіаді

Збірна України з футболу здобула перемогу над командою Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Матч завершився рахунком 2:1.
Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів.
А ось після перерви вже Марокко почало створювати моменти біля воріт України і зрештою змогло зрівняти рахунок.
Вирвати перемогу українцям вдалося на 90+8 хвилині – простріл флангу замкнув Ігор Краснопір.
Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.
Турнірна таблиця групи B
- Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів)
- Марокко — 3 (2), 3:3
- Україна — 3 (2), 3:3
- Ірак — 3 (2), 3:4