Суспільство

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Олімпіаді
27 Липня 2024 20:19
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Україна набрала перші очки на Олімпіаді-2024 у футболі / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Збірна України з футболу здобула перемогу над командою Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Матч завершився рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів. 

А ось після перерви вже Марокко почало створювати моменти біля воріт України і зрештою змогло зрівняти рахунок.

Вирвати перемогу українцям вдалося на 90+8 хвилині – простріл флангу замкнув Ігор Краснопір.

Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.

Турнірна таблиця групи B

  1. Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів)
  2. Марокко — 3 (2), 3:3
  3. Україна — 3 (2), 3:3
  4. Ірак — 3 (2), 3:4

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