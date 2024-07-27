Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Олімпіаді

Збірна України з футболу здобула перемогу над командою Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Матч завершився рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів.

А ось після перерви вже Марокко почало створювати моменти біля воріт України і зрештою змогло зрівняти рахунок.

Вирвати перемогу українцям вдалося на 90+8 хвилині – простріл флангу замкнув Ігор Краснопір.

Україна розпочала Олімпіаду-2024 з поразки від Іраку (1:2). При цьому українці відкрили рахунок у грі, однак у підсумку програли поєдинок.

Турнірна таблиця групи B