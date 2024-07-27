Израиль нанес удар по зданию школы в секторе Газа. Подконтрольный ХАМАСу Минздрава заявил о десятках погибших

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по зданию школы в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает BBC News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС.

Еще более ста человек, по данным Минздрава, получили ранения. Среди пострадавших и погибших, как утверждается, много женщин и детей. Служба гражданской обороны Газы заявила, что школа использовалась как убежище для перемещенных лиц.

В Армии обороны Израиля заявили, что, по их данным, террористы ХАМАС использовали школу как свой командно-контрольный центр, откуда планировали атаки и где хранили оружие.