ЗСУ мають відчутні успіхи на півдні, – Тарнавський

Сили оборони мають “відчутні успіхи” та просування вперед на Таврійському напрямку. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Зазначається, що впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку виконали 1344 вогневих завдання.

Окупанти втратили вбитими та пораненими понад три роти за добу.

Також була знищена 51 одиниця військової техніки окупантів: три танки, 14 бойових броньованих машин (БМП, МТ-ЛБ), безпілотники “Supercam”, “Орлан-10” та “Merlin”, дві гармати 2А36 “Гіацинт-Б”, три гармати 2С5 “Гіацинт-С”, три самохідних артилерійських установки 2С7 “Піон”, дві самохідних артилерійських установки 2С3 “Акація” та дві гаубиці 2А65 “Мста-Б”.

Окрім цього українські захисники знищили шість складів боєприпасів росіян.