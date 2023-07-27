Суспільство

Зеленський відвідав лікарні на Миколаївщині

27 Липня 2023 20:39
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Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Миколаївщину відвідав медзаклади у Миколаєві та Очакові.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Як зазначається, у хірургічному відділенні лікарні Миколаєва Президент поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону російськими окупантами. Зеленський також поспілкувався з медичними працівниками та привітав їх із професійним святом.

Він наголосив, що держава має ще більше цінувати медиків і покращувати умови їхньої роботи.

«Знаю, у яких безпекових умовах ви працюєте. Хочу подякувати вам за велику роботу, за те, що повертаєте до життя дітей, зокрема з інших регіонів, які є нашим майбутнім», – сказав Зеленський.

Президент вручив державні нагороди військовим і цивільним. Зокрема, військові медики отримали від глави держави ордени «За мужність» III ступеня та ордени Данила Галицького.

В Очакові Президент відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу поранені на передовій захисники. Він ознайомився з медичною технікою та роботою лікарсько-сестринської бригади, оглянув обладнання палат, стоматологічний кабінет, лабораторію та хірургічне відділення медпункту.

Глава держави також вручив військовим медикам ордени «За мужність» III ступеня, орден Данила Галицького, медалі «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».


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