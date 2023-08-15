Суспільство

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку

15 Серпня 2023 17:09
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область у вівторок, 15 серпня. Він поспілкувався з військовими та обговорив з ними контрнаступ.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”, 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.


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