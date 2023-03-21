Суспільство

За минулу добу Сили оборони знищили 960 окупантів За минулу добу Сили оборони знищили 960 окупантів, 15 ворожих танків, 7 БПЛА та іншу техніку ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3552 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,

артилерійських систем – 2586 (+9) од,

РСЗВ – 507 (+0) од,

засобів ППО ‒ 270 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 266 (+1). Поділитися:



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