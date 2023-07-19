Які сили росіян атакують на Куп’янському напрямку

Активізація російських військових у напрямку Куп’янська відбувається приблизно з середини січня 2023 року. Станом на вечір 18 липня збільшилася частота артилерійських обстрілів на куп’янському напрямку. Є спроби РФ просуватися вперед.

Про це розповів у телемарафоні “Єдині новини” майор 103 бригади тероборони Олександр Ганущин.

За словами Ганущина, серед тих, хто воює на стороні РФ на куп’янському напрямку, не лише кадрові військові.

“Це угруповання, яке свого часу втекло з Харківщини. Тепер воно доповнене “зеками”, які були вишколені на білоруських полігонах. 11-12 липня їх перекинули на напрямок Куп’янськ-Кремінна. Там дійсно перебуває 100 тисяч людей особового складу РФ. Є окремий резерв, який поступив з Білорусі, значна кількість танків”, — розповів Ганущин.

Це ті самі військові, які свого часу за задумом російського Генштабу нібито мали пройти маршем перемоги, як вони вважали, від Ізюма до Бердянська, каже Олександр Ганущин.

“Маємо неприємну ситуацію, коли атакуємо на півдні, а РФ намагається проявити ініціативу на проміжку від Луганщини до Харківщини. Первинна мета РФ полягала у просуванні вздовж лівого берега річки Оскіл, тобто з півночі Росії вони планували рухатися у напрямку Куп’янська. Але цей план не був реалізований. Якщо казати про Куп’янськ, то вони просунулися на вісім кілометрів”, — сказав боєць 103 бригади тероборони.

Олександр Ганущин вважає, що це класичне перемикання уваги від того, що у Бахмуті російським військовим “дуже не солодко”.

“На 120 кілометрів фронту 100 тисяч бійців, про яких розповідав Сергій Череватий, це дуже багато. Також там багато техніки”, — розповів Ганущин.