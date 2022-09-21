Як вибрати пазли для дітей? Види, вік, складність

Розвиток через гру у вигляді пазлів — найефективніша форма набуття навичок, необхідних для повсякденного життя. Вибір в типах, моделях, формах і візерунках величезний — відповідних варіантів безліч. Отже, як вибрати пазл для дітей різного віку на https://brushme.com.ua/ua/catalog/puzzle/?

Пазли для дітей від 1 року

Якщо ви плануєте купити пазл в подарунок, варто звернути увагу на деякі деталі. Навіть малюки, яким ще не виповнилося 1 року, цікавляться головоломками. У цьому випадку вибір продукту повинен строго відповідати віку.

Який вид пазлів вибрати для дітей від 1 року

Відмінно підійдуть дитячі пазли з пінопласту. На ринку вони доступні в декількох варіантах. Для дітей, які починають сидіти, відмінним вибором буде такий килимок з героями мультфільмів. Вони захоплюють не тільки колірними схемами і казковими персонажами, але і мають безліч застосувань. Другий варіант — пазли в дерева з мінімальною кількістю деталей, які можна браті до рота.

Який матеріал вибрати для дитини від 1 року

Пазли для дитини від року виготовляються зі всіляких матеріалів. Найбільш поширеними є:

пінопласт;

тканина;

дерево.

Це найбезпечніші варіанти, щоб дитина грала без загрози для свого здоров’я.

Скільки деталей повинно бути в пазлі для дітей від 1 року

Вже менш ніж однорічні діти можуть зацікавитися головоломками для розвитку моторики крихітних пальців. Кількість елементів не повинно перевищувати 4-5, хоча в ідеалі починати слід з двоелементних головоломок.

Приклад правильно обраного пазла для дитини від 1 року

Матеріал, який використовується в головоломках для дитини від 1 року, повинен бути безпечним, стійким до вигину, метання, слинотечі і укусів. Картинки повинні бути великих форм, простими і без зайвих елементів. Правильним вибором стануть дитячі дерев’яні пазли. Вони екологічні у використанні і повністю безпечні.

Пазли для дітей від 2 до 3 років

Великою популярністю серед пазлів для дітей від 2 до 3 років користуються дерев’яні головоломки. Вони сприяють правильному розвитку почуттів завдяки приємний на дотик текстурі, елементам різної форми і яскравим кольором.

Який матеріал вибрати для дитини до 3 років

Якщо ви зацікавлені в безпечних головоломках для дітей до 3 років, варто купити версію з дерева. Можна складать підлогові головоломки, наприклад, у вигляді міських вулиць, які пізніше можуть служити килимком для ігор з іграшковими машинами або фігурками з матеріалу. Також варто звернути увагу на звукові пазли, які в нагороду за розміщення фігури в правильному місці на дошці генерують звук, відповідний розглянутому зображенню — можно зробить тварину, транспортні засоби, музичні інструменти.

Який вид пазлів вибрати для дітей до 3 років

Варто гратись головоломками меншого розміру. Це також не обов’язково повинні бути класичні прямокутні елементи, а ті, які будуть практикувати проникливість малюків і здатність зіставляти відповідні форми один з одним.

Скільки деталей повинно бути в пазлі для дітей до 3 років

Підбір кількості деталей складанего пазла індивідуальний, але фахівці рекомендують скласть наступне:

Вік 1,5 р. — до 7 елементів, максимально 10;

Вік 2 р. — до 10 елементів, максимально 15;

Вік 3 р. — до 20 елементів, максимально 35.

Краще взяти гру з меншою кількістю деталей.

Пазли для дітей від 3 до 6 років

Діти раннього дошкільного віку мають складать трохи більш складні головоломки. Вони можуть спокійно освоїти художні ігри-пазли неправильної форми, що утворюють, наприклад, контури тварин.

Які бувають пазли для дітей від 3 до 6 років?

Великою популярністю користуються 3D-головоломки, які переносять в абсолютно новий вимір. Цей варіант також відмінно підійде гратись, як пазл для дитини до 6 років. Малюк в цьому віці без проблем впорається зі складанням моделі 3D-виміру.

Кількість деталей для пазлів дітям від 3 до 6 років

Кількість деталей в класичних картонних або дерев’яних пазлах може досягати до 50 елементів і більше. Почніть складать гру з малої кількості, поступово збільшуючи.

Користь пазлів для дітей

Пазли — це свого роду ігри, яка формує терпіння і наполегливість. Дитина вчиться розбивати завдання на частини, які, як наслідок, призводять до досягнення кінцевого успіху. Пазли відмінно тренують мозок, з раннього віку навчаючи дітей концентрації, спостережливості і терпінню.