Суспільство

Вихідні в Україні будуть теплими, але місцями пройдуть дощі

16 Червня 2023 14:31
13
читать на русском →

Помірні, місцями значні дощі, подекуди грози очікуються в західних областях України в суботу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 19-24°, у Карпатах 12-17°.

На решті території 17 червня без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, удень 25-30°, у Донецькій і Луганській областях 20-25°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 27-29°.

У неділю, 18 червня, у західних, удень і південних областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжях морів до 21°, удень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві 18 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Червня 2023 12:36
96

ППО Києва збила шість ракет Х-47 “Кинджал” та шість “Калібрів”
16 Червня 2023 16:23
1

Австрійський суд заблокував видачу Фірташа Америці
16 Червня 2023 16:07
28

Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру
16 Червня 2023 14:50
88

Європарламент закликав Зеленського ветувати один з найкорумпованіших законів останнього часу
16 Червня 2023 14:06
35

Зеленський підписав закон про націоналізацію банків підсанкційних власників
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
усі думки