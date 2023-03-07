Суспільство

Втрати ворога за добу: понад тисячу окупантів, літак і 11 ББМ

7 Березня 2023 08:28
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війна

Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано,
  • танків – 3432 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 6714 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2456 (+23) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 253 (+3) од,
  • літаків – 303 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9),
  • крилатих ракет – 873 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 236 (+2).

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