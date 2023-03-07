Суспільство

Втрати ворога за добу: понад тисячу окупантів, літак і 11 ББМ Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано,

танків – 3432 (+9) од,

бойових броньованих машин – 6714 (+11) од,

артилерійських систем – 2456 (+23) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 253 (+3) од,

літаків – 303 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9),

крилатих ракет – 873 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16) од,

спеціальної техніки – 236 (+2). Поділитися:



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