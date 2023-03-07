Втрати ворога за добу: понад тисячу окупантів, літак і 11 ББМ

Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано,
- танків – 3432 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 6714 (+11) од,
- артилерійських систем – 2456 (+23) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО – 253 (+3) од,
- літаків – 303 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16) од,
- спеціальної техніки – 236 (+2).
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