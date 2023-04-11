Верховна Рада підтримала спрощення умов для лікування військових

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №9158 має спростити військовослужбовцям оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення.

«Довідка про травму (поранення, контузії, каліцтва) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення (поранення, контузії, каліцтва)», — пояснив на своїй сторінці у Facebook голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Завітневич.

За його словами, у цей же термін довідка направляється до військового закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Документи “ходитимуть” за військовим, а не військовий “ходитиме” за документами. Це сприятиме розв’язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії», — додав Завітневич.

Тепер законопроєкт повинен пройти друге читання. Далі його має підписати голова парламенту та президент.