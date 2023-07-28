Сьогодні в Україні відзначають День Державності, День хрещення Русі-України та День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

День Державності встановлений указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Ця памʼятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки – у Руській середньовічній державі, центром якої був Київ.

День хрещення Русі-України встановлений в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі згідно з указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року “Про День хрещення Київської Русі — України”.

Він відзначається у День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, який ініціював хрещення Русі у 988 році та сприяв утворенню Київської митрополії під патронатом патріарха Константинопольського. Спадком Русі є герб (тризуб), грошова одиниця, а головне – Київ як політичний і культурний центр України.