В Україні в неділю очікується тепла погода

В Україні в неділю, 22 жовтня, у західних областях місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на заході та півдні країни до 16°; вдень 18-23°, на Одещині, Миколаївщині та в Криму 22-27°; у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

У понеділок, 23 жовтня, у західній частині України, вдень і в північних та центральних областях місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 16°; вдень 13-18°, у центральних і східних областях до 22°, у південній частині 21-26°.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, удень місцями невеликий дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.