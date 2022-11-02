В Україні продовжуються погодинні відключення світла

«Укренерго» зранку 2 листопада ввело в дію графіки погодинних відключень світла у Києві та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба.

Відключення почалися з 6:00. Вони стосуються споживачів у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Графіки погодинних відключень передбачають, що у певних груп споживачів відключення будуть щодня, але за розкладом, який склали обленерго. Посилання на сторінки обленерго тут.

Обмеження потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми. Також обмеження допоможуть уникнути повторних аварій.

Крім того, в «Укренерго» закликають скоротити споживання електроенергії у пікові години навантажень зранку та ввечері: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.