Суспільство

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

18 Січня 2023 13:54
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Найближчими днями в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 19 січня, у західних та Житомирській областях очікується помірний дощ, місцями з мокрим снігом, у Карпатському регіоні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, у західних областях із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

У Києві у четвер без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

У п’ятницю, 20 січня, у західних областях хмарно, очікується дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у Карпатському регіоні сильний сніг, температура вночі та вдень від 3° до 2° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.

На решті території України хмарно із проясненнями, без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ.

Вітер південний, південно-східний (у західних областях із переходом на північно-західний), 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, у південних областях 10-15°, у Криму до 18°; у східних областях уночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 7-9° тепла.


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