Суспільство

В Харкові 23 й 24 лютого планують посилити заходи безпеки, – Терехов

22 Лютого 2023 13:57
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терехов

В Харкові 23 й 24 лютого планують посилити заходи безпеки через річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас комунальні служби та транспорт працюватимуть у звичному режимі.

Про це пише видання Status Quo.

“Будуть посилені заходи безпеки. Це однозначно. Але, хочу сказати, що дуже багато людей питають, чи виходити на роботу. Нашим підлеглим, наприклад, я сказав таким чином, кому важко, хто боїться, можуть залишитись вдома й дистанційно працювати. Хто не боїться – працюють в звичному режимі”, – пояснив Терехов.

Водночас міський голова додав, що комунальники й транспорт продовжуватимуть працювати, а посилена комендантська година поки що не обговорювалась.


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