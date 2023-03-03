В “Дії” можна обрати нову назву для Південно-Західної залізниці

Протягом тижня українці матимуть змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці в “Дії”, аби вона більше не мала жодного зв’язку з країною-агресором.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як пояснив Федоров, залізниця розташована на півночі України, однак отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

“Вибрати можна серед 4 варіантів. Заходьте в “Дію” та долучайтеся до українізації залізниці. Опитування триватиме до 10 березня. Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію”, – пише міністр.