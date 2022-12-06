Суспільство

В Бєлгородській області РФ почали формувати батальйони територіальної оборони

6 Грудня 2022 16:08
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росія

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які в разі потреби готові будуть “захищати” область.

“Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість мешканців Бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку і формування загонів територіальної оборони або самооборони. Таке рішення ми прийняли”, – зазначив Гладков.

За словами російського губернатора, буде сформовано декілька батальйонів з тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання і бойовий досвід.

Обіцяють, що охочих навчать досвідчені інструктори, які брали участь у “локальних війнах”. Вони проводитимуть тренування та бойове згуртування загонів на території всіх прикордонних районів області.


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