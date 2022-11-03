“Укренерго” впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” змушений внести обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це інформує пресслужба Укренерго.

“Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.