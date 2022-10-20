Суспільство

“Укренерго” попереджає про почергові відключення електроенергії по всій Україні

20 Жовтня 2022 07:07
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електроенергія

Оператор системи передачі електроенергії НЕК “Укренерго” попереджає про можливі обмеження споживання ресурсу 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через пошкодження енергооб’єктів російськими ракетними атаками.

“20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Відключення будуть почергові – тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин”, – ідеться у повідомленні компанії.

В “Укренерго” уточнили, що інформацію про час та місце обмежень споживачі мають дізнаватися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго), які можна знайти, зокрема, на сайті Міністерства енергетики.

Як зазначається у повідомленні, обмеження – це вимушений крок.

“19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано”, – пояснили свої дії в “Укренерго”.

Там звернули увагу, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більше, ніж за вісім місяців війни, проте після атаки 10 жовтня енергопостачання було відновлено за два дні, а з 13 жовтня диспетчерський центр “Укренерго” не застосовував графіків примусових обмежень.

Причиною можливих обмежень у четвер, 20 жовтня, оператор системи передачі називає дефіцит потужності в системі та припускає, що з настанням холодів ще звертатиметься до українців із проханням економити електроенергію.

Там також порадили до ранку зарядити телефони, павербанки, мати запас води, ліхтарики, батарейки до них та теплі речі.


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