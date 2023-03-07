Українські військові відбили понад 140 атак противника – Генштаб

Протягом 6 березня Сили оборони України відбили понад 140 атак противника на 5 напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Під час авіаударів ворог використав 11 БпЛА типу “Шахед-136″, 9 з яких – збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається дуже ймовірною по всій території України”, – йдеться у повідомлені.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка та здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

противник намагається прорвати оборону наших військ. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка та здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також противник вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли відбувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також противник вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли відбувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

У Генштабі повідомили, що для досягнення своїх цілей щодо видачі російських паспортів окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. Так, з 1 січня в окремих населених пунктах люди, які не мають паспорта громадянина РФ, не можуть отримати грошові виплати, зокрема, зарплату, оскільки розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів “Шахед-136”, за добу, що минула, українські захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.