Суспільство

Українські військові показали розпакування набору гумдопомоги для окупантів

11 Вересня 2022 18:17
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Російські окупанти отримували гуманітарну допомогу на позиції у картонній коробці. Її знайшли українські військові в покинутому спостережному пункті загарбників на Харківщині. Серед продуктів — пачка борошна та два пакетики дріжджів.

Відео з розпаковкою коробки російської гуманітарної допомоги опублікувала 11 вересня Державна прикордонна служба України.

“Те, що присилають російським солдатам на “передок” (…) Борошно “Липецьке”… і що з цим робити? На “передок” присилають, на фронт. Пельмені варити?”, — прокоментували українські військові набір продуктів.

Серед іншого в коробці було рідке мило, туалетний папір, зубні щітки, паста, вологі серветки, сірники, макарони, пшоно, сіль.


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