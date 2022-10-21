Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет

Авіація Збройних Сил України завдяки американським ракетам змінила тактику війни з російськими окупантами на нашій території.

Про це заявив у Media Center Ukraine речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Тактика і стратегія єдина – підтримати наші війська, щоб вони просувалися вперед з найменшими втратами. Декілька місяців тому ми змінили тактику – після отримання американських ракет AGM-88 HARM – потужних, проти радіолокаційних. Тепер наша авіація суттєво “проріджує” ППО противника, фактично його знищує. Це дозволяє тактичній авіації завдавати потужних авіа ударів. Це робиться щодня, 10-15 ударів по противнику”, – сказав Ігнат.

Повідомляється, що нині робота української авіації є важливою складовою при підтримці піхоти. Активно українські воїни діють на фронті під час наступальних дії на Харківщині та Херсонщині.